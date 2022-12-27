ضبط سيارتين مسروقتين بقصر بن غشير إحداهما تابعة لوزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مركبتين آليتين مسروقتين، من قبل الدوريات التابعة لإدارة شؤون المرور والتراخيص والمتمركزة بنطاق مديرية أمن قصر بن غشير.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن السيارة الأولى نوع «هونداي سوناتا» بيضاء اللون، موديل 2010، مبلغ عنها مسروقة من قبل مركز شرطة غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس بموجب البرقية الصادرة عن غرفة العمليات بتاريخ 24 أبريل 2014.

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وأضافت وزارة الداخلية أن المركبة الثانية نوع «هونداي سنتافي» بيضاء اللون، وموديل 2012، مشيرة إلى أنها تابعة لوزارة الداخلية ومبلغ عنها من قبل مديرية أمن الجفارة.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص إلى حين تسليم المركبات للجهات المختصة بعد استكمال التحقيقات.

إحدى السيارات المسروقة التي جرى ضبطها في قصر بن غشير. (وزارة الداخلية)

إحدى السيارات المسروقة التي جرى ضبطها في قصر بن غشير. (وزارة الداخلية)

إحدى السيارات المسروقة التي جرى ضبطها في قصر بن غشير. (وزارة الداخلية)