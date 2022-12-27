بتمويل أوروبي.. دورة تدريبية للبلديات عن الديمقراطية بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

اختُتمت، اليوم الثلاثاء، ببلدية طبرق الدورة التدريبية الثانية لمشروع «ريبيلد» ضمن اتفاقية الشراكة بين مقاطعة تورينتو الإيطالية وبلدية طبرق، وبتمويل الاتحاد الأوروبي بعنوان تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات المحلية.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي لتعزيز مهارات البلديات الليبية في مسائل الديمقراطية والمشاركة والمساءلة والحكم الرشيد وإدارة الصراعات والأزمات.

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وكرم المشاركين في الدورة كل من عميد وأعضاء المجلس البلدي طبرق ومدير مشروع ومسؤول مشروع ريبيلد عن البلدية والجامعة وإدارة الموارد البشرية.

من ختام الدورة التدريبية في مجلس البلدي طبرق، 27 ديسمبر 2022. (الصفحة الرسمية للمجلس البلدي طبرق)

من ختام الدورة التدريبية في مجلس البلدي طبرق، 27 ديسمبر 2022. (الصفحة الرسمية للمجلس البلدي طبرق)

من ختام الدورة التدريبية في مجلس البلدي طبرق، 27 ديسمبر 2022. (الصفحة الرسمية للمجلس البلدي طبرق)