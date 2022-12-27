ارتفاع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعرا العملتين الأميركية والأوروبية في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وصعد سعر الدولار إلى 5.25 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزاد سعر اليورو إلى 5.55 دينار مقابل 5.51 دينار أمس، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.20 دينار.