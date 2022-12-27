ارتفاع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية

ارتفع سعرا العملتين الأميركية والأوروبية في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.
وصعد سعر الدولار إلى 5.25 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وزاد سعر اليورو إلى 5.55 دينار مقابل 5.51 دينار أمس، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.20 دينار.
سعر الدينار الليبي مقابل الليرة التركية
كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر الدينار التونسي عند 1.58 دينار. وسجل سعر كسر الذهب (عيار 18) 222 دينارا مقابل 220 دينارا أمس.
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