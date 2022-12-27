حفتر يمنح عامر الجقم رتبة فريق

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، اللواء طيار عامر الجقم في مكتبه بمقر القيادة العامة، بعد منحه رتبة فريق.

وقالت القيادة العامة، إن حفتر التقى «الفريق عامر الجقم بحضور عدد من القيادات العسكرية، لدى وصوله مدينة بنغازي»، حسب بيان اليوم الثلاثاء على صفحتها بموقع «فيسبوك».

إطلاق الطيار الجقم

وأمس الإثنين، أطلق الجقم خلال عملية تبادل للمحتجزين بين قوات القيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حيث أفرج عن 15 شخصا كانوا محتجزين شرق البلاد، وفق عضو لجنة تبادل الأسرى معاذ المنفوخ.

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وأضاف المنفوخ في تصريح إلى «قناة الوسط»، أن ما جرى اليوم هو استمرار لعملية توقفت لقرابة عام، حيث جاء الاتفاق بعد لقاء في أبوظبي بالإمارات بين صدام حفتر (نجل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر) وعبدالغني الككلي (رئيس ما يُعرف بجهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الوحدة الوطنية(.

واحتجزت قوات تابعة لحكومة الوفاق السابقة في ديسمبر العام 2019، الجقم في مدينة الزاوية إثر سقوط طائرته الحربية من طراز «ميغ 23» جنوب مدينة الزاوية خلال حرب طرابلس، وأرجعت القيادة العامة في حينه سقوطها إلى خلل فني.

الجقم يؤدي التحية العسكرية لدى لقائه حفتر.

المشير خليفة حفتر لدى استقباله الفريق طيار عامر الجقم في بنغازي، 27 ديسمبر 2022، (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر لدى استقباله الفريق طيار عامر الجقم في بنغازي، 27 ديسمبر 2022، (القيادة العامة)