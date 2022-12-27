الانتهاء من صيانة كابل معطوب في محطة كهرباء هراوة

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت الكوادر الفنية قسم الكوابل بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سرت، من إصلاح كابل معطوب جهد «11 ك.ف» في محطة كهرباء هراوة جهد «11/66 ك.ف».

يأتي ذلك في إطار جهود الشركة العامة للكهرباء للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، باشرت الشركة أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس، بالتعاون مع مهندسي شركة «جي إي» الأميركية التي من شأنها المساهمة في دعم الشبكة، ورفع القدرة الإنتاجية بعد انتهاء الأعمال.