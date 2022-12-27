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«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 10:26 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ، ويكون خفيف الموج اليوم على ساحل مصراتة.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وغربية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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