السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وتراجع سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار مقابل 5.81 دينار أمس، واليورو إلى 5.13 دينار مقابل 5.12 دينار أمس.

استقرار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، بقي الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.

كما استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.