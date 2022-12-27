حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 27 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استقرار الطقس اليوم الثلاثاء على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية في معظم المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع ظهور ضباب خلال الليل، وفي الصباح الباكر على المناطق الممتدة من زليتن إلى سرت، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية، واحتمال ظهور ضباب خلال الليل وفي الصباح الباكر على الخليج والجبل الأخضر وبعض مناطق أقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية، وتنخفض خلال الليل والصباح الباكر إلى 6 درجات مئوية.