ضبط وافدتين بتهمة سرقة منزل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي، وافدتين تحملان الجنسية النيجيرية، تعملان كخادمتين، وذلك بعد سرقتهما مبلغا ماليا من منزل مواطن في منطقة الهواري.

وتقدم مواطن بشكوى ضد الوافدتين بسرقة المبلغ، وبعض الأشياء الأخرى، حيث كُلف أعضاء التحريات، بالتعاون مع وحدة الشرطة النسائية، لضبط المتهمتين، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأوقف الأمن المتهمتين، وعثر بحوزتهما على المبلغ المالي داخل كيس قطن أطفال كبير الحجم، وجرى نقلهما إلى القسم، حيث اتضح أنهما لا تحملان جوازي سفر ولا أي أوراق تثبت هويتهما، واعترفا بواقعة السرقة، ثم أحيلا إلى النيابة العامة.