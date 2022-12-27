«حكومة باشاغا»: بدء صيانة مركز القدرات الذهنية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، بدء صيانة مركز القدرات الذهنية بمنطقة الوحيشي بمدينة بنغازي.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها باشاغا إلى المركز، لمباشرة صيانة المركز بصورة عاجلة، وحل المختنقات وتذليل الصعوبات التي يعاني منها، بحسب بيان نشرته صفحة المركز على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن الإجراءات التي شرعت بها إحدى الشركات المتعاقدة، تضمنت إجراء عمليات صيانة شاملة، وعلى أعلى مستويات الجودة، وتجهيز المركز وتوفير النواقص، وترميم سور المركز وبوابته الرئيسية، وكذلك إعادة تهيئة الأجزاء المتهالكة، وذلك تحت إشراف غرفة الطوارئ والتنظيم بمدينة بنغازي.

كما تضمنت الإجراءات العاجلة، إعادة تهيئة مرافق المركز، والتي تتمثل في صيانة أماكن جلوس الزوار، وتجهيز دورات المياه، ودعم المركز بالمعدات الكهربائية من أجهزة تبريد وسخانات مياه.

جانب من أعمال الصيانة لمركز القدرات الذهنية بمنطقة الوحيشي، الإثنين 26 ديسمبر 2022 (حكومة باشاغا)

مركز القدرات الذهنية بمنطقة الوحيشي، الإثنين 26 ديسمبر 2022 (حكومة باشاغا)

مركز القدرات الذهنية بمنطقة الوحيشي، الإثنين 26 ديسمبر 2022 (حكومة باشاغا)