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الملحقية الثقافية بالقاهرة تبحث تخفيض الرسوم الدراسية للطلبة الليبيين في جامعة المنصورة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 01:18 صباحا
الملحقية الثقافية بالقاهرة تبحث تخفيض الرسوم الدراسية للطلبة الليبيين في جامعة المنصورة
جانب من زيارة وفد من الملحقية الثقافية بالقاهرة لجامعة المنصورة (صفحة الملحقية على فيسبوك)
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بحث وفد من الملحقية الثقافية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تخفيض الرسوم الدراسية للطلبة الليبيين الدارسين بجامعة المنصورة (دلتا مصر)، وذلك بموافقة إدارة الوافدين المركزية ووزارة التعليم العالي المصرية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الملحق الثقافي الليبي أحمد حسين الفيتوري، والمستشار القانوني للملحقية طه مادي، ورئيس قسم الإشراف الأكاديمي بالملحقية محمود العرفي، لجامعة المنصورة، للوقوف على جميع المشاكل والعراقيل التي تواجه الطلبة الموفدين ومناقشة آليات حلها وتذليل العقبات أمامهم خلال مسيرتهم العلمية.

الرسوم الدراسية للعام 2021- 2022
وأوضح بيان نشرته صفحة الملحقية على «فيسبوك» أن الوفد الليبي أبلغ الجامعة المصرية بكشوفات أسماء الموفدين المعنيين بالرسوم الدراسية الخاصة بالعام 2021- 2022، والتزام الملحقية بسدادها فور وصول التفويض الخاص بالرسوم والذي تسعى، بالتعاون مع إدارة الملحقيات وتوصيات وزير التعليم والجهات المختصة، بالتعجيل لإحالتها.

- مناقشة مشكلات الطلبة الليبيين في مصر

ونقل الملحق الثقافي لرئيس الجامعة المشاكل والعراقيل التي يعانيها الموفدون بالجامعة، وبحثا سبل تطوير التعاون بين الجامعات الليبية وجامعة المنصورة والتبادل العلمي. في حين تعهد المسؤول الجامعي المصري بتذليل العراقيل كافة، ومتابعة المشاكل التي جرى طرحها مع الكليات كافة، وإفادة الملحقية الليبية بالخصوص مباشرة لإصدار توصيات من شأنها حل هذه الإشكاليات، وتسهيل الإجراءات أمام الطلبة الموفدين.

زيارات ميدانية لحل مشكلات الطلبة الليبيين بجامعة المنصورة
وزار الوفد الليبي كلية طب الأسنان رفقة مدير إدارة الوفدين بالجامعة، حيث أفضى الاجتماع إلى جملة من التوصيات، لحل المشاكل التي جرى طرحها، وأهمها احتساب الرسوم الدراسية وآلياتها بالكلية.

وخلال زيارته لكلية الحقوق، استعرض الوفد الليبي جملة من التوصيات لدراسة إمكانية تطوير سبل التعاون بين الكلية وكليات الحقوق بالجامعات الليبية تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الليبية.

وفي زيارة لكلية الآداب، طرح الوفد الليبي جميع المشاكل التي تواجه الموفدين بالكلية، والتي جرى حل بعضها مباشرة، بحضور الطلبة الموفدين المعنيين، حيث تعهد عميد الكلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل كل الإشكاليات التي تواجه الطلبة.

وفي النهاية، عقد وفد الملحقية اجتماعا بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مع عديد الطلبة الموفدين للاستماع إلى ملاحظاتهم فيما يخص طلباتهم واستفساراتهم بالملحقية أو الجامعة.

جانب من زيارة وفد من الملحقية الثقافية بالقاهرة لجامعة المنصورة (صفحة الملحقية على فيسبوك)
جانب من زيارة وفد من الملحقية الثقافية بالقاهرة لجامعة المنصورة (صفحة الملحقية على فيسبوك)
جانب من زيارة وفد من الملحقية الثقافية بالقاهرة لجامعة المنصورة (صفحة الملحقية على فيسبوك)
جانب من زيارة وفد من الملحقية الثقافية بالقاهرة لجامعة المنصورة (صفحة الملحقية على فيسبوك)
جانب من زيارة وفد من الملحقية الثقافية بالقاهرة لجامعة المنصورة (صفحة الملحقية على فيسبوك)
جانب من زيارة وفد من الملحقية الثقافية بالقاهرة لجامعة المنصورة (صفحة الملحقية على فيسبوك)
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