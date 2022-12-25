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جلسة حوارية حول «المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص» في قانون العمل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 04:41 مساء
جلسة حوارية حول «المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص» في قانون العمل الليبي
جلسة حوارية بمدينة طرابلس حول المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص في قانون العمل الليبي. (الوسط).
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ضمن مشروع «إنصاف» عُقِدت جلسة حوارية أمس السبت بمدينة طرابلس حول المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص في قانون العمل الليبي، بالتعاون بين منظمة «نوازي» لدراسات المرأة ومشروع «شارب» لسيادة القانون في ليبيا وبدعم من الاتحاد الأوروبي وتحت إشراف وزيرة الدولة لشؤون المرأة.

وقالت رئيسة منظمة «نوازي» الناشطة حنين بوشوشة في حديث إلى «بوابة الوسط» إن الجلسة تركزت على «ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز الوعي بارتباط حقوق المرأة بثقافة سيادة القانون وارتباطها بالأجندة التنموية، وزيادة الوعي بالتمييز الموجه اتجاه النساء وبآليات حماية حقوقهن في القانون الوطني والدولي، والاطلاع على أهم السياسات والقوانين الوطنية المتعلقة بسيادة القانون والعدالة والإنصاف».

وأضافت: «لقد ناقش الحاضرون قانون علاقات العمل الليبي واللائحة التنفيذية الخاصة به، والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها ليبيا والتركيز على أهم النقاط من حيث الأساس القانوني لحظر التمييز ضد المرأة العاملة، وأشكال التمييز ضد المرأة العاملة في ليبيا، وما يترتب على مصادقة الدولة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية»

ولفتت بوشوشة إلى أنه في ختام الجلسة الحوارية اتفق الحاضرون على ضرورة التركيز على «التوعية لقطاعات الدولة وشرائح المجتمع والقيام ببحوث ودراسات لإنتاج إحصاءات وبيانات تحدد الفجوات الموجودة بين النص القانوني وإنقاذه من خلال التطبيق والممارسات وتعزيز الدور الإعلامي للقيام بالتوعية وتغطية الموضوعات المتعلقة بتمكين المرأة».

وأشارت حنين بوشوشة إلى أن مشروع «إنصاف: نحو ثقافة سيادة القانون والعدالة الاجتماعية» يهدف إلى تطوير أدوات العمل للجهات الحكومية في سبيل تعزيز أطر السياسات المؤسسية وآليات المساءلة لزيادة حماية حقوق الإنسان في سياق إنفاذ القانون والانخراط الفعلي والمشاركة في تنفيذ الخطط الوطنية في هذا المجال مما يعزز ويرسخ العدالة والإنصاف.

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