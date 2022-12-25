في ذكرى الاستقلال.. السيسي يؤكد دعم مصر لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعم بلاده حكومةً وشعبًا لليبيا حتى ينعم الشعب الليبي بالتقدم والازدهار. جاء ذلك في برقية تلقاها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، من السيسي لمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.



وأشاد الرئيس المصري «بعمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين»، معربًا عن «تطلعه إلى العمل معًا من أجل تقوية العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

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وتلقى المنفي برقيات ورسائل ومكالمات هاتفية من قادة عرب وغربيين لمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.