اتفاق بين مؤسسة النفط ووزارة العمل على تدريب العناصر الوطنية مقابل الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد، محضر اتفاق مع وزارة العمل والتأهيل (التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية بين الجانبين، تنفيذًا للقانون رقم 81 بشأن تدريب العناصر الوطنية مقابل الأجنبية، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس.

آلية تسهيل حصول مؤسسة النفط على موافقات العمل

ويهدف الاتفاق الذي وقعه عضو مجلس إدارة المؤسسة، حسين صافار، ووكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام، علي الماقوري، إلى تعزيز التعاون المشترك، ووضع آلية عمل لتسهيل حصول المؤسسة وشركاتها على موافقات العمل المطلوبة وفق إجراءات وزارة العمل.

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ويضمن الاتفاق التزام المؤسسة بتنفيذ برامج التدريب للعناصر الوطنية من الباحثين عن عمل، ومنحهم فرصًا للعمل في القطاع وفق الإمكانيات المتاحة.