  • Alwasat News
Atwasat

الأرصاد: أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 10:42 صباحا
الأرصاد: أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• البحر خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• الرياح شمالية غربية بوجه عام وتكون متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس اليوم، وتتحول غدًا إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر مساء اليوم على ساحل الجبل الأخضر، مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة مساء اليوم.
• البحر خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• الرياح شمالية غربية إلى بحري تتحول غدا إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن

في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة ...
في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب التصعيد

في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية ...
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
مدير مركز مكافحة الأمراض يعلق على تكرار تعطيل الدراسة بمراقبات التربية والتعليم

مدير مركز مكافحة الأمراض يعلق على تكرار تعطيل الدراسة بمراقبات التربية والتعليم
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة

صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقررة أممية: قتل النساء في ليبيا آخذ في الازدياد.. ولابد من إجراءات عاجلة لحمايتهن
مقررة أممية: قتل النساء في ليبيا آخذ في الازدياد.. ولابد من ...
الخارجية الأميركية تكشف عدد التأشيرات الممنوحة لليبيين في 2021
الخارجية الأميركية تكشف عدد التأشيرات الممنوحة لليبيين في 2021
المالديف تتطلع لتعزيز التعاون مع ليبيا
المالديف تتطلع لتعزيز التعاون مع ليبيا
حكم بالسجن 3 سنوات ضد رئيس سابق لشركة «البنية» للاستثمار
حكم بالسجن 3 سنوات ضد رئيس سابق لشركة «البنية» للاستثمار
حبس شخصين بتهمة الاتجار بالآثار في البيضاء
حبس شخصين بتهمة الاتجار بالآثار في البيضاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه على مليون و75 ألف دينار
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه ......
المزيد
الداخلية: ضبط سيارة مسروقة منذ 9 أعوام
الداخلية: ضبط سيارة مسروقة منذ 9 أعوام...
الأرصاد: أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر
الأرصاد: أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر...
الأرصاد: أجواء مستقرة على مناطق غرب ليبيا
الأرصاد: أجواء مستقرة على مناطق غرب ليبيا...
حبس شخصين بتهمة الاتجار بالآثار في البيضاء
حبس شخصين بتهمة الاتجار بالآثار في البيضاء...
حكم بالسجن 3 سنوات ضد رئيس سابق لشركة «البنية» للاستثمار
حكم بالسجن 3 سنوات ضد رئيس سابق لشركة «البنية» للاستثمار...
المزيد