الأرصاد: أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• البحر خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• الرياح شمالية غربية بوجه عام وتكون متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس اليوم، وتتحول غدًا إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر مساء اليوم على ساحل الجبل الأخضر، مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة مساء اليوم.
• البحر خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• الرياح شمالية غربية إلى بحري تتحول غدا إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
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