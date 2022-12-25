الأرصاد: أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• البحر خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• الرياح شمالية غربية بوجه عام وتكون متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس اليوم، وتتحول غدًا إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.