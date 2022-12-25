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الأرصاد: أجواء مستقرة على مناطق غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 09:27 صباحا
الأرصاد: أجواء مستقرة على مناطق غرب ليبيا
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة أيام القادمة اعتبارا من اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022. (أرشيفية)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أجواءً مستقرة على مناطق غرب ليبيا، بينما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة اليوم على بعض مناطق شمال شرق البلاد (من بنغازي إلى الجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقي).

 وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، فمن المتوقع ظهور ضباب خفيف آخر الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم غد على بعض مناطق الشمال الغربي.  

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على الجبل الأخضر، وتستقر الأجواء تدريجيًا بدايةً من مساء غد على مناطق الشمال الشرقي وباقي مناطق ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على سرت مع احتمالية هطول أمطار متفرقة يوم الغد، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المنطقة الممتدة من (الخمس حتى سرت) وبعض مدن الدواخل.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمالية هطول أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية.

الجفرة- سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و29 درجة مئوية.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.

الأرصاد: أجواء مستقرة على مناطق غرب ليبيا
الأرصاد: أجواء مستقرة على مناطق غرب ليبيا
الأرصاد: أجواء مستقرة على مناطق غرب ليبيا
الأرصاد: أجواء مستقرة على مناطق غرب ليبيا
الأرصاد: أجواء مستقرة على مناطق غرب ليبيا
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