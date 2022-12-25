حكم بالسجن 3 سنوات ضد رئيس سابق لشركة «البنية» للاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، السبت، إصدار محكمة جنايات طرابلس حكم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف دينار ضد رئيس سابق لمجلس إدارة شركة «البنية» للاستثمار والخدمات؛ بتهمة إساءة سلطات الوظيفة المسندة إليه.

ويتعلق الأمر بإبرام المدان «عقد إيجاز قطعة أرض مساحتها ستة عشر هكتارا لمدة ثلاثين سنة مقابل نصف دينار عن المتر الواحد؛ وإحجامه عن أدراج العقد ضمن بيانات شركة البنية (المالك)، وتجاوز واجب إحاطة لجنة متابعة العقارات ببيانات المستأجر ومدة المنفعة وقيمة الأجرة المستحقة، بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره»، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأشار البيان إلى أن تدابير النيابة العامة اللاحقة أسفرت عن تسلم شركة «البنية» للاستثمار والخدمات لقطعة الأرض الكائنة في مدينة بنغازي؛ بينما أفضت الإجراءات الإدارية المتخذة من مجلس إدارتها إلى فسخ العقد موضوع القضية.

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تحقيقات مع رئيس سابق للشركة

وشركة البنية للاستثمار والخدمات هي إحدى الشركات المملوكة للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة؛ ويتمثل غرضها في ‏استثمار وبناء وتشيد وتملك وصيانة وتشغيل المنشآت والبنى التحتية للشبكات الرئيسية والفرعية المستخدمة في خدمات الاتصالات.

وفي ديسمبر 2021، أمرت النيابة العامة في بنغازي بحبس الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة «البنية» احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وذلك «لتعمده الإضرار بالمصلحة العامة وإمعانه في إساءة ‏استعمال سلطة الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة للغير».

وقال مكتب النائب العام آنذاك، إن ذلك جاء في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن واقعة دخول أشخاص أحد العقارات العائدة لشركة «البنية» للاستثمارات والخدمات، في مدينة بنغازي، وشروعهم في إزالة الأبنية والمنشآت‏ الموجودة بالعقار، بعد بلاغ تقدم به رئيس مجلس الإدارة الحالي للشركة للنيابة.