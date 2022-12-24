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تخمة في القطاع العام.. والعاطلون في انتظار برامج الإعمار

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 24 ديسمبر 2022, 07:25 مساء
تخمة في القطاع العام.. والعاطلون في انتظار برامج الإعمار
أحد مشاريع «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة. (أرشيفية: جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
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يتجدد تضارب الأرقام بشأن نسب العاطلين عن العمل في ليبيا مع استمرار الانقسام الحكومي وتصريحات رسمية تتحدث عن انخفاض أعدادهم، في حين يعوّل على انطلاق مشاريع إعادة الإعمار كحل لتخفيف معدلات البطالة، لكن تلك المشاريع قد تكون سيفاً ذا حدين بالنسبة للعمالة المحلية.

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ووسط تخمة في القطاع العام الليبي بالموظفين وهشاشة الهيكل الاقتصادي العاجز عن توليد فرص عمل جديدة، تتضارب تقديرات نسب البطالة في البلاد التي لا يتجاوز عدد سكانها السبعة ملايين نسمة، فبناء على مركز المعلومات والتوثيق الحكومي، فإن النسبة لم تتجاوز 6 %، تقابلها تصريحات أخرى لوزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، الذي أشار إلى انخفاض نسبة الباحثين عن العمل من 340 ألفاً إلى 220 ألفاً، ما يعني تراجع نسبة العاطلين.

بطالقة مقنعة مع وجود 2.4 مليون موظف  حكومي
 غير أن الأرقام تعكس وجود بطالة مقنعة، إذا أُخذ في الحسبان عدد الموظفين في ليبيا قبل اندلاع ثورة 17 فبراير 2011 والذي لم يكن يتجاوز المليون عامل، وقفز الرقم حالياً الى نحو 2.4 مليون موظف حكومي.

ويشير متابعون إلى عدم حاجة مؤسسات الدولة الى هذا الكم الهائل من الموظفين الجدد في قطاعاتها الوزارية.

الأمر الذي قد ينجم عنه خروقات في صرف الرواتب وهي مسألة كانت محل مراسلات بين رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك وحكومة الدبيبة، فقد أرسل شكشك قبل أشهر كتاباً إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن التضخم في الملاكات الوظيفية وأعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

أزمة الموظفين المحرومين من رواتبهم
وفي 22 أغسطس الماضي، رد الدبيبة بالقول إن حكومته لم تقم بالتعاقد أو تعيين أي موظفين جدد، ولكن تعالج رواتب الموظفين الذين يعملون منذ سنوات دون الحصول على حقوقهم.

وفي آخر تقرير سنوي لديوان المحاسبة، جرى رصد وجود ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت الزيادة عن العام 2020 نحو 5.8 مليار دينار وبنحو 8.4 مليار دينار عن العام 2015، الذي بوشر فيه تطبيق الرقم الوطني على الرواتب.

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وعلى الرغم من احتواء القطاع العمومي أعداداً كبيرة من الموظفين؛ فإن البطالة متفشية بنسب استقرت عند 19 % على مدى السنوات العشر الماضية، حسب تقديرات مؤسسات مالية دولية. في وقت تضاعف بند الأجور والرواتب العامة ليصل إلى 17 % من إجمالي الناتج المحلي في ليبيا حسب صندوق النقد الدولي.

85 % من الأيدى العاملة في ليبيا تتركز في القطاع العام
وكشف البنك الدولي بدوره أن نحو 85 % من الأيدي العاملة النشطة في البلاد تعمل في القطاع العام.

وذكرت منظمة «فريدريش ايبرت وانترناشيونال الرت» في دراسة لها نشرت شهر أكتوبر الماضي عن أسباب نسب البطالة في ليبيا والتي أرجعتها الى الحرب، وعليه أجمع أغلبية المشاركين الليبيين في الدراسة بأن الشهادة الجامعية ليس لها قيمة في سوق العمل وأنها لا تزيد حظوظهم في التشغيل.

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