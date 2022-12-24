المشري: عيد الاستقلال مناسبة لأخذ العبر من إخلاص الأجداد ووفائهم

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن ذكرى الاستقلال الـ71 لليبيا مناسبة «لأخذ العبر من إخلاص الأجداد ووفائهم، والحفاظ على استقلال بلادنا ووحدة ترابها، التي ضحوا من أجلها بالغالي والنفيس».

وكتب المشري عبر حسابه بموقع «تويتر»، اليوم السبت: «أتقدم بأحر التهاني إلى الشعب الليبي الكريم بمناسبة العيد الحادي والسبعين للاستقلال»، مشيرًا إلى «جهود الآباء والأجداد من أجل الاستقلال».

النواب: الآباء والأجداد آمنوا بقضية الوطن في نيل حريته

قبل ذلك، هنأ مجلس النواب الليبيين بذكرى الاستقلال، مضيفا أنه «تحقق بفضل همم وعزم الآباء والأجداد المؤسسين الذين آمنوا بقضية الوطن وحق الشعب الليبي في نيل حريته واستقلاله».

وعبر المجلس عن أمله بأن «تنعم ليبيا بالأمن والاستقرار ليتحقق لشعبنا تطلعاته في حياة حرة كريمة وبناء دولة المؤسسات والقانون».

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اتفاق على عدم إصدار قانون استحداث المحكمة الدستورية

وأمس الجمعة، أعلن كل من المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح اتفاقهما على «عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية».

واعتبرا أن تلك الخطوة تهدف إلى «طمأنة كل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه».