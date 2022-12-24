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حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 03:42 مساء
حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها
قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر خلال إلقائه كلمة لمناسبة ذكرى الاستقلال 71. (صورة من فيديو للكلمة)
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 أكد القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر على أن «وحدة ليبيا خط أحمر»، مضيفًا أن قوات القيادة العامة لن تسمح بالتعدي على الوحدة.

وقال حفتر في كلمة لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا، اليوم السبت: «ليبيا لا تزال واحدة لا تتجزأ»، محذرًا من يحاول المساس بها.

خارطة طريق تشمل إجراء الانتخابات 
وأضاف أن القيادة العامة تعلن عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق تشمل إجراء الانتخابات، متابعًا: «نذكر بأننا أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.. وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية».

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وشدد حفتر على ضرورة توزيع عائدات النفط توزيعا عادلا دون تهميش، معتبرًا أن الليبيين «وحدهم القادرون على حل مشكلتهم، والوصول إلى دولة ليبية واحدة موحدة».

دعوة إلى التسامح ورسالة إلى عائلة أبو عجيلة
وقال: «في الذكرى 71 لاستقلال ليبيا نترحم على آبائنا وأجدادنا الذين أسسوا الدولة الليبية»، داعيًا إلى التسامح ونبذ العنف، وتغيير الخطاب الإعلاني والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية».

وواصل: «ندعو كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى حوار ليبي ليبي ولم شمل الليبيين». 

وفي رسالة إلى عائلة ضابط المخابرات السابق أبو عجيلة المريمي الذي جرى تسليمه إلى القضاء الأميركي بدعوى التورط في قضية لوكربي، قال حفتر: «نطمئن عائلة أبو عجيلة مسعود أننا لن نتركهم ونطالب بإحاطة عن ملابسات اعتقاله».

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