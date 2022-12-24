ملك المغرب يهنئ المنفي بعيد الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط

بعث ملك المغرب، محمد السادس، برسالة تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، اليوم السبت، إن الملك تمنى «للشعب الليبي الازدهار والسلام والاستقرار»، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأشار العاهل المغربي إلى حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

-71 عاما على استقلال ليبيا.. دعوة دولية للقادة السياسيين إلى حل توافقي للأزمة (فيديو)

- يبرز دور الجنوب في الاستقلال.. توقيع كتاب «الحيشان» بسبها

- في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن

استقلال ليبيا وتحررها من الاحتلال الإيطالي

وتحتفل ليبيا، اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا بعد سنوات من الاحتلال الإيطالي، وقال الملك في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».