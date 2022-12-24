المنفي: نستلهم حكمة المؤسسين الأوائل لبناء وطن ديمقراطي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، «العهد للمضي قدمًا نحو تحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع ليبيا»، وذلك في تصريح لمناسبة الذكرى الـ71 لعيد استقلال ليبيا.

وقال المنفي، «في ذكرى الاستقلال، نستلهم حكمة المؤسسين الأوائل لدولة ليبيا لبناء وطن ديمقراطي يقوم على المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لكل أبناء شعبنا العظيم على مختلف توجهاتهم السياسية».

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي «نجدد العهد للمضي قدمًا نحو تحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع بلدنا الحبيب».

وتحتفل ليبيا، اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية، وجاء إعلان استقلال البلاد تتويجًا لنضال الليبيين منذ وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

تهاني الداخل والخارج بذكرى الاستقلال

وتوالت برقيات وبيانات التهاني بمناسبة عيد الاستقلال، من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وعلى الصعيد الدولي، ومع استمرار الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ العام 2011، ناشد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، جميع القادة السياسيين في ليبيا «التفكر في الصورة التي سيذكرهم التاريخ بها»، وفي بيان لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا، حثهم على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدها، وذلك من خلال التوافق على حل مبني على توافق وطني، و«تجنب أي أعمال تصعيدية من شأنها تهديد وحدة واستقرار ليبيا الهش أصلًا»، جاء ذلك في رسالة وجهها للقادة الليبيين.

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أما الرئيس الأميركي جو بايدن، فقد أكد في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لمواطنيها، مثمنًا جهود المجلس الرئاسي في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، متطلعًا إلى الانخراط في هذا المشروع المهم، في حين أكدت رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، في برقية إلى رئيس المجلس الرئاسي استمرار بلادها في دعم مسيرة ليبيا نحو تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار في البلاد.