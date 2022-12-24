«النواب» يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ مجلس النواب، اليوم السبت، الليبيين بالذكرى الحادية والسبعين لاستقلال ليبيا.

وقال المجلس في بيان، إن هذا الاستقلال «تحقق بفضل همم وعزم الآباء والأجداد المؤسسين الذين آمنوا بقضية الوطن وحق الشعب الليبي في نيل حريته واستقلاله؛ فكان لهم ما أرادوا بعد سنوات من الكفاح والنضال الوطني». وعبر المجلس عن دعائه بأن «تنعم ليبيا بالأمن والاستقرار ليتحقق لشعبنا تطلعاته في حياة حرة كريمة وبناء دولة المؤسسات والقانون».



وتحتفل ليبيا، اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية.

عيد الاستقلال

وجاء إعلان استقلال البلاد تتويجًا لنضال الليبيين منذ وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

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وبهذه المناسبة ومع استمرار الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ العام 2011، ناشد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، في بيان، جميع القادة السياسيين في ليبيا «التفكر في الصورة التي سيذكرهم التاريخ بها».

من جهتها قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، في تغريدة عبر «تويتر» إن البلاد «تواجه اليوم تحديات مرحلة التحول الديمقراطي، وما يرافقها من مخاطر تحلل الدولة»، مضيفة في تغريدة بمناسبة الذكرى 71 لعيد الاستقلال «ما يوحد الليبيون أكثر مما يفرقهم».