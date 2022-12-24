المنقوش في ذكرى الاستقلال: نواجه تحديات الانتقال الديمقراطي ومخاطر تحلل الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، إن البلاد «تواجه اليوم تحديات مرحلة التحول الديمقراطي، وما يرافقها من مخاطر تحلل الدولة»، مضيفة في تغريدة بمناسبة الذكرى 71 لعيد الاستقلال «ما يوحد الليبيون أكثر مما يفرقهم».

وأعادت المنقوش التذكير بما «جاء في خطاب الملك إدريس الشهير في بنغازي، ليقول لليبيين (إن المحافظة على الاستقلال أصعب من نيله)، وأضافت نتطلع إلى استكمال هذه المسيرة الخالدة».

وتحتفل ليبيا، اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية، وجاء إعلان استقلال البلاد تتويجًا لنضال الليبيين منذ وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

السنوسي وإعلان الاستقلال

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

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وبهذه المناسبة، ناشد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، جميع القادة السياسيين في ليبيا «التفكر في الصورة التي سيذكرهم التاريخ بها»، وحث المبعوث الأممي في بيان القادة على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدها، وذلك من خلال التوافق على حل مبني على توافق وطني، و«تجنب أي أعمال تصعيدية من شأنها تهديد وحدة واستقرار ليبيا الهش أصلًا»، جاء ذلك في رسالة وجهها للقادة الليبيين.