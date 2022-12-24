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الأرصاد: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على ساحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 10:23 صباحا
الأرصاد: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على ساحل ليبيا
نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم السبت 24 ديسمبر 2022. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، أن تكون الرؤية جيدة على ساحل ليبيا، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل مصراتة وسرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم.
• الرياح شمالية غربية بوجه عام وتكون جنوبية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم.
• الرياح شمالية غربية بوجه عام بينما تكون ظهر اليوم متغيرة الاتجاه على ساحل بنغازي وشحات تتراوح سرعتها بين 05-15 عقدة.
•البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

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