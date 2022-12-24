الأرصاد: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على ساحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، أن تكون الرؤية جيدة على ساحل ليبيا، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل مصراتة وسرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم.

• الرياح شمالية غربية بوجه عام وتكون جنوبية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.