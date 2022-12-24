الأرصاد: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على ساحل ليبيا...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، أن تكون الرؤية جيدة على ساحل ليبيا، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل مصراتة وسرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم.
• الرياح شمالية غربية بوجه عام وتكون جنوبية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم.
• الرياح شمالية غربية بوجه عام بينما تكون ظهر اليوم متغيرة الاتجاه على ساحل بنغازي وشحات تتراوح سرعتها بين 05-15 عقدة.
•البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
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