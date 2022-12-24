71 عاما على استقلال ليبيا.. دعوة دولية للقادة السياسيين إلى حل توافقي للأزمة

القاهرة - بوابة الوسط

تحتفل ليبيا، اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية.

وجاء إعلان استقلال البلاد تتويجًا لنضال الليبيين منذ وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

باتيلي يوجه رسالة للقادة السياسيين في ذكرى عيد الاستقلال

وبهذه المناسبة ومع استمرار الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ العام 2011، ناشد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، جميع القادة السياسيين في ليبيا «التفكر في الصورة التي سيذكرهم التاريخ بها»، وفي بيان لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا، حثهم على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدها، وذلك من خلال التوافق على حل مبني على توافق وطني، و«تجنب أي أعمال تصعيدية من شأنها تهديد وحدة واستقرار ليبيا الهش أصلًا»، جاء ذلك في رسالة وجهها للقادة الليبيين.

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- في عيد الاستقلال.. يايدن يؤكد التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر

أما الرئيس الأميركي جو بايدن، فقد أكد في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لمواطنيها، مثمنًا جهود المجلس الرئاسي في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، متطلعًا إلى الانخراط في هذا المشروع المهم، في حين أكدت رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، في برقية إلى رئيس المجلس الرئاسي استمرار بلادها في دعم مسيرة ليبيا نحو تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار في البلاد.

وفي حين قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في هذه المناسبة، «إنما الدنيا كفاح للوطن» في تغريدة عبر موقع «تويتر»، اعتبر الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي أن الشرعية الدستورية المتمثلة في المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن الواحد، وأنه لا سبيل للخروج من المأساة التي تمر بها البلاد إلا بحوار وطني يصل إلى دولة يحكمها الدستور، جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمير محمد الرضا، اليوم الجمعة، لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا.

وأدرج المجلس الوطني الانتقالي يوم 24 ديسمبر ضمن العطلات الرسمية للبلاد، بعد أن ألغي الاحتفال بهذه الذكرى خلال نظام القذافي الذي امتد إلى 42 سنة، ورفع علم الاستقلال للمرة الأولى بعد هذه السنوات خلال الأيام الأولى لثورة فبراير، في مدينة بنغازي، وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اعتبار الخميس الموافق 24 ديسمبر عطلة رسمية في جميع المؤسسات والهيئات العامة؛ وذلك لمناسبة عيد الاستقلال.