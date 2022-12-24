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71 عاما على استقلال ليبيا.. دعوة دولية للقادة السياسيين إلى حل توافقي للأزمة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 10:03 صباحا
71 عاما على استقلال ليبيا.. دعوة دولية للقادة السياسيين إلى حل توافقي للأزمة
الملك إدريس السنوسي يعلن استقلال ليبيا من شرفة قصر «المنار» في بنغازي، 24 ديسمبر 1951. (الإنترنت)
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تحتفل ليبيا، اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية. 

وجاء إعلان استقلال البلاد تتويجًا لنضال الليبيين منذ وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

باتيلي يوجه رسالة للقادة السياسيين في ذكرى عيد الاستقلال
وبهذه المناسبة ومع استمرار الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ العام 2011، ناشد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، جميع القادة السياسيين في ليبيا «التفكر في الصورة التي سيذكرهم التاريخ بها»، وفي بيان لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا، حثهم على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدها، وذلك من خلال التوافق على حل مبني على توافق وطني، و«تجنب أي أعمال تصعيدية من شأنها تهديد وحدة واستقرار ليبيا الهش أصلًا»، جاء ذلك في رسالة وجهها للقادة الليبيين.

- في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب التصعيد 
- في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن 
- في عيد الاستقلال.. يايدن يؤكد التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر

أما الرئيس الأميركي جو بايدن، فقد أكد في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لمواطنيها، مثمنًا جهود المجلس الرئاسي في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، متطلعًا إلى الانخراط في هذا المشروع المهم، في حين أكدت رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، في برقية إلى رئيس المجلس الرئاسي استمرار بلادها في دعم مسيرة ليبيا نحو تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار في البلاد.

وفي حين قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في هذه المناسبة، «إنما الدنيا كفاح للوطن» في تغريدة عبر موقع «تويتر»، اعتبر الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي أن الشرعية الدستورية المتمثلة في المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن الواحد، وأنه لا سبيل للخروج من المأساة التي تمر بها البلاد إلا بحوار وطني يصل إلى دولة يحكمها الدستور، جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمير محمد الرضا، اليوم الجمعة، لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا.

وأدرج المجلس الوطني الانتقالي يوم 24 ديسمبر ضمن العطلات الرسمية للبلاد، بعد أن ألغي الاحتفال بهذه الذكرى خلال نظام القذافي الذي امتد إلى 42 سنة، ورفع علم الاستقلال للمرة الأولى بعد هذه السنوات خلال الأيام الأولى لثورة فبراير، في مدينة بنغازي، وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اعتبار الخميس الموافق 24 ديسمبر عطلة رسمية في جميع المؤسسات والهيئات العامة؛ وذلك لمناسبة عيد الاستقلال.

هيئة الأمم المتحدة/الجمعية العامة: قرار منح ليبيا استقلالها (القرار رقم 289)
1- تكون ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وتشمل برقة وطرابلس وفزان. 
2- يسري مفعول هذا الاستقلال في أقرب فرصة على ألا يتجاوز الأول من يناير سنة 1952.
3- أن يقر ممثلو السكان في برقة وطرابلس وفزان دستورًا يتضمن شكل الحكم.
4- تُعين الجمعية العامة للأمم المتحدة مندوبًا له مجلس يساعده ويرشده لمساعدة الشعب الليبي على وضع دستور للبلاد وتأسيس حكومة مستقلة.
5- يقدم مندوب الأمم المتحدة - بالتشاور مع المجلس - تقريرًا سنويًا إلى الأمين العام مع أي مذكرات أو وثائق يرى بوجوب رفعها إلى هيئة الأمم.
6- يتكون المجلس من عشرة أعضاء؛ هم:
أ‌- ممثل واحد تُعيّنه حكومة كل من الدول الآتية: مصر، فرنسا، إيطاليا، الباكستان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.
ب- ممثل واحد لكل من أقاليم ليبيا الثلاثة وممثل واحد للأقليات.
7- يقوم مندوب هيئة الأمم بتعيين المذكورين في الفقرة (ب) من المادة السادسة؛ بعد التشاور مع الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة وممثلي الحكومات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة السادسة والشخصيات البارزة وممثلي الأحزاب السياسية والهيئات العامة.
8- يستشير المندوب في أثناء تأدية وظائفه؛ أعضاء مجلسه ويسترشد بآرائهم؛ وله أن يستنير بآراء مختلف الأعضاء بالنسبة للمناطق أو الموضوعات المختلفة.
9- لمندوب هيئة الأمم المتحدة أن يقدم للجمعية العامة وللمجلس الاقتصادي وللأمين العام اقتراحات عن التدابير التي ترى هيئة الأمم المتحدة؛ أن تتخذها أثناء فترة الانتقال بخصوص المسائل الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.
10- تقوم الدولتان القائمتان بأعمال الإدارة بالتعاون مع المندوب بما يلي:
أ- الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لنقل سلطة الحكم إلى حكومة دستورية مستقلة.
ب- المساعدة في إدارة شؤون البلاد على تحقيق وحدة ليبيا واستقلالها والتعاون في تكوين الإدارات الحكومية وتنسيق الجهود لهذه الغاية.
ج- تقوم كل من الدولتين القائمتين بشؤون الإدارة بتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة يفيد بالخطوات التي اتُخذت بشأن تنفيذ هذه التوصيات.
11- تُقبل ليبيا بمجرد تكوينها دولة مستقلة؛ عضوًا في هيئة الأمم المتحدة طبقًا للمادة الرابعة من الميثاق.
صدر في نوفمبر 1949.

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