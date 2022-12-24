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الأرصاد: أمطار متفرقة على بعض مناطق شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 09:43 صباحا
الأرصاد: أمطار متفرقة على بعض مناطق شمال ليبيا
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة أيام القادمة من اليوم السبت 24 ديسمبر 2022.
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار الفرصة لهطول أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال خاصةً الشمال الشرقي، وتحديدًا سرت وما جاورها ومناطق الخليج والمناطق الممتدة من بنغازي، والجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقي، تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق بين 17 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف آخر الليل وخلال فترة الصباح الباكر غدًا على الجبل الأخضر، وتستقر الأجواء تدريجيًا بدايةً من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي، ويشمل يوم الإثنين أغلب مناطق ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على سرت ومجاورها تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية. 
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة بدايةً من يوم غد خاصة على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: فرصة هطول أمطار متفرقة على أغلب المناطق، وتكون الفرصة أفضل على الجبل الأخضر تصحبها أحيانًا خلايا رعدية، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة بداية من يوم غد.

الجفرة -  سبها -  غـات – غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة بدايةً من يوم غد.

الواحات - السرير- تازربو -  الكفرة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الواحات.
اللرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.

الأرصاد: أمطار متفرقة على بعض مناطق شمال ليبيا
الأرصاد: أمطار متفرقة على بعض مناطق شمال ليبيا
الأرصاد: أمطار متفرقة على بعض مناطق شمال ليبيا
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