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في تهنئتها بعيد الاستقلال.. رئيسة اليونان تؤكد للمنفي مواصلة بلادها دعم استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 11:12 مساء
في تهنئتها بعيد الاستقلال.. رئيسة اليونان تؤكد للمنفي مواصلة بلادها دعم استقرار ليبيا
المنفي ورئيسة اليونان، (أرشيفية: المجلس الرئاسي)
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أكدت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، استمرار اليونان في دعم مسيرة ليبيا نحو تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار في البلاد.

جاء ذلك في برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والتي تمنت فيها التقدم والازدهار للشعب الليبي، حسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشادت رئيسة اليونان، بالعلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين الصديقين، والتي تتسم بالود والاحترام المتبادل.

عيد الاستقلال
وتحتفل ليبيا، يوم السبت 24 ديسمبر بالذكرى 71 لاستقلالها، الذي جاء تتويجا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

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وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

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