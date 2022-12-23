رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: النظام الاستعماري الغربي مصدر عدم الاستقرار في ليبيا والمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

هاجم رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، الدور الغربي في المنطقة ومنها ليبيا، قائلا إن «لنظام الاستعماري الغربي هو المصدر الرئيسي لمظالم العصر الحديث.. وهو مصدر عدم استقرار والمشكلات في العراق وسورية وفلسطين وحتى ليبيا».

وقال آلتون، في كلمة بمنتدى طرابلس للاتصال الحكومي، اليوم الجمعة، إن تركيا وليبيا «كسرتا خطط شخص ما في المنطقة»، وتمكنا من التوافق على تحركات «تتماشى مع مصالحهما الخاصة»، وعقب: «بالعزم والإرادة المشتركين، لن نسمح بأي مبادرة تهدف إلى تقويض السلام بين بلدينا»، وأكد استمرار تركيا، دولة وشعبا، في الوقوف إلى جانب ليبيا والليبيين.

وليد اللافي يستقبل ألتون

واستقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، لدى وصله طرابلس أمس الخميس.

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وفي الثالث من أكتوبر الماضي، وقع اللافي وألتون مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام، شملت أربعة بنود هي: «مجالات الإعلام والاتصال الحكومي، والتعاون في تبادل المحتوى المرئي، ومكافحة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي، والتشجيع على رفع مستوى التعاون بين وكالات أنباء البلدين»، حسبما ذكر اللافي عبر حسابه على «تويتر».