تجمعات مياه الأمطار تغمر شوارع في سرت (صور)

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قال شهود عيان إن تجمعات كبيرة لمياه الأمطار انتشرت في شوارع مدينة سرت، مع استمرار هطول خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافوا أن مياه الأمطار غمرت الطريق الرئيسي المقابل للعيادة المجمعة المركزية الطبية، ومفترق الطريق الرئيسي بمحلة سرت المركز. وذكر مراسل «بوابة الوسط» أن فرق السيارات التابعة للشركة العامة للمياه بسرت باشرت عمليات شفط المياه المجمعة.

«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت

توقعات الأرصاد في سرت

وفي وقت سابق اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على بعض المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت.

تجمع مياه في أحد شوارع سرت، 23 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

تجمع مياه في أحد شوارع سرت, 23 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

تجمع مياه في أحد شوارع سرت، 23 ديسمبر 2022. (الإنترنت)