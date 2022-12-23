السفير الفرنسي يبحث مشاركة الليبيات في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، الخميس، مع عدد من الناشطات الليبيات سبل دعم وتطوير المرأة الليبية في مجال التعليم والإدارة ومشاركتها في الانتخابات.

وقالت المنظمة التنسيقية لانتخابات ليبيا البرلمانية في بيان مقتضب، إن مديرة تمكين المرأة بالمنظمة، ملاك العجيلي، التقت رفقة نساء ليبيات بمقر السفارة الفرنسية في ليبيا مع مهراج.

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بدوره، قال مهراج عبر حسابه بموقع «تويتر»: «زارني بالسفارة الفرنسية وفد من السيدات الليبيات الناشطات في جمعيات المجتمع المدني، وضمنهم مرشحات في الانتخابات المقبلة»، موضحًا أنه استمتع لـ«عرضهن للدور الذي تتطلع له المرأة في ليبيا الغد»، وأضاف: «كنت معجبًا بالحماس الذي شاهدته».

لقاء السفير الفرنسي مع ناشطات ليبيات، 22 ديسمبر 2022. (المنظمة التنسيقية لانتخابات ليبيا البرلمانية)