«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، تصل سرعتها، اليوم الجمعة، إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق متفرقة من الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، وتكون جيدة يوم الغد على ساحل سرت.

- الرياح شمالية غربية بوجه عام، وتكون غربية يوم الغد على الساحل الممتد من رأس أجدير إلى الخمس، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على زوارة.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.