هل تكتب 2023 نهاية الوجوه القديمة وتلغي ثنائية الدبيبة – باشاغا؟

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

يترقب ليبيون إعلان المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، خارطة طريق جديدة مطلع العام 2023، قد تلغي بعض الوجوه القديمة وتكتب النهاية لثنائية حكومتي الدبيبة وباشاغا المتصارعين على السلطة، وذلك بتشكيل حكومة جديدة، ويسود انقسام دولي حول ملامح المرحلة المقبلة ما بين داعم للخطوة ورافض لها يريد الإبقاء على المشهد الراهن كما هو، بدعوى التركيز على أسبقية حل مسألة تعثر إجراء الانتخابات.

ومع حلول تاريخ 24 ديسمبر، الموعد الذي كان مفترضًا إجراء الانتخابات الليبية فيه العام الماضي، لم يتغير الكثير في المشهد السياسي باستثناء استفحال الانقسام بتشكيل مجلس النواب منذ مارس الماضي حكومة برئاسة فتحي باشاغا، ولم تلغ هذه الحكومة وجود حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي تشكلت بناءً على اختيار أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

مجلس الأمن يريد حكومة واحدة

ويتواصل الغموض بشأن حل أزمة الشرعية التي طالت المؤسسات الموقتة والتوجه نحو تشكيل حكومة واحدة، وهي خطوة يؤيدها مجلس الأمن الدولي، وتنظر إليها دول أخرى بحذر وتحفظ.

وهنالك مخاوف جدية من تسبب الانقسام في أجهزة الدولة في تقسيم فعلي للبلاد مع وجود حكومتين متوازيتين ومصرف مركزي منقسم وجيشين وإعلان مجلس النواب بشكل أحادي إنشاء محكمة دستورية في بنغازي.

وضاق أعضاء مجلس الأمن ذرعًا باستمرار المأزق السياسي في ليبيا وعبروا عن خيبة أملهم من عدم إحراز تقدم، الأمر الذي لا يزال يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد.

وفي بيان صدر مساء الثلاثاء، دعا أعضاء المجلس إلى الالتزام بدعم الحوار الليبي الشامل الذي يهدف، في جملة أمور، إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله، كما استعجلوا وضع اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية، بما في ذلك الأساس الدستوري، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ونشرت البعثة الأممية البيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن ليبيا، الذي تحدث عن تجديد أعضاء المجلس مناشدتهم لجميع الأطراف الليبية والأطراف الرئيسية الأخرى للدخول في حوار مع باتيلي، وفيما بينهم، «على نحو بناء وكامل وبروح من التراضي والتوافق وبطريقة تتسم بالشفافية والشمول».

ودعوا جميع الأطراف الفاعلة إلى المحافظة على الهدوء السائد على الأرض، والتكاتف برعاية الأمم المتحدة، بغية الإسراع في الاتفاق على سبيل للمضي قدمًا والتوصل إلى تسوية سياسية، بما في ذلك الإطار الدستوري، وذلك لإجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب فرصة ممكنة في عموم البلاد، كما حثوا جميع الأطراف على استكمال جهودهم في هذا الصدد.

وأشار البيان إلى أن جميع الأطراف الليبية أعطت في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية العملية الانتخابية ونزاهتها وكذا احترام نتائج الانتخابات،وناشدوهم الالتزام بهذه الضمانات بما يتسق ومسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي.

كما لفت إلى «التزم أعضاء مجلس الأمن بدعم الحوار الليبي–الليبي الشامل الذي يهدف، من بين جملة من الأمور، إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد من أقصاها وتمثيل الشعب الليبي كافة»، وأشار إلى أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، وشجعوا على مواصلة الجهود من جانب المجلس الرئاسي، بدعم من البعثة والاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص.

فرنسا الوضع الراهن يؤدي للتقسيم

وفي هذا الصدد، رأت فرنسا التي قدمت مؤشرات سابقًا على انحيازها لحكومة باشاغا، أن الإبقاء على الوضع الراهن قد يؤدي إلى تقسيم فعلي لليبيا، وهذا الوضع يشكل خطرًا على الاستقرار الإقليمي.

وقالت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ناتالي برودهورست في مجلس الأمن، إن أولويات باريس بالنسبة للملف الليبي تتمثل في إعادة إطلاق العملية الانتخابية، مقدمة شرطين؛ الأول هو تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على تنظيم هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات المصداقية في وقت واحد في جميع أنحاء ليبيا بطريقة موثوقة.

والشرط الثاني هو الحاجة إلى اتفاق على أساس دستوري وقانوني وخارطة طريق سياسية جديدة ذات مصداقية في ضوء الانتخابات، مع ضرورة قبول النتائج من قبل الجميع كأمر أساسي لنجاح الانتخابات.

وطالت سهام الانتقاد الأميركية الحكومة الليبية، إذ أشار ممثل واشنطن للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة روبرت وود، إلى «سوء الإدارة والفساد المستشري وانتهاكات حقوق الإنسان في السنوات السبع منذ توقيع الاتفاق السياسي الليبي، وذلك بدلاً عن الديمقراطية والازدهار»، إلا أن مواقف واشنطن ظهرت متناقضة في الآونة الأخيرة.

وقال الدبلوماسي الأميركي إن قادة المؤسسات السيادية في ليبيا تعرضوا للتهديد والتكنوقراط للتهميش لصالح مجموعة متناوبة من المقربين من المسؤولين، وجرى اللجوء إلى مبررات قانونية زائفة لمحاولة إغلاق مؤسسات الدولة لتقويض سلطتها.

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لكن المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، قال عقب تسلّم بلاده ضابط الاستخبارات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود المريمي إن واشنطن تعتبر عبدالحميد الدبيبة «رئيسًا موقتًا للحكومة، وإن ليبيا ليست بحاجة إلى فريق آخر من الوزراء الموقتين».

وأشار نورلاند إلى تأكيده على جميع الأطراف بوجوب إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وأن يلتزم الجميع بنتائجها مهما كانت، وأوضح في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية أن إجراء الانتخابات في ليبيا تعكس رغبة المجتمع الدولي ككل لإنهاء النزاع «وليس رغبة حكومة الوحدة الوطنية وحدها».

وتحاشت بريطانيا عبر ممثلتها في مجلس الأمن السفيرة باربرا وودوارد الإشارة إلى موقفها من الصراع على السلطة التنفيذية، مختصرة الوضع الحالي في عرقلة النخبة السياسية الليبية للتقدم في العملية السياسية، معبرة عن خيبة الأمل لعدم إحراز تقدم نحو اتفاق على أساس قانوني ودستوري للانتخابات، ولفتت إلى عجز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في تحقيق ذلك «ما يقوض مصداقيتهما»، ودعت السفيرة باربرا مجلس الأمن الدولي لممارسة ضغط جماعي على القادة السياسيين الليبيين للعمل بشكل بناء مع المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي.

روسيا تنتقد «المدعومين من الخارج»

أما الممثل الروسي بمجلس الأمن الدولي، فاتهم القوى السياسية البارزة في ليبيا دون أن يسمها بالسعي للحصول على دعم من الخارج والجهات الخارجية لضمان مصالحها في ليبيا بمجرد التغلب على المنافسين، كما طالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتكثيف عملها كوسيط محايد.

في حين قال مندوب كينيا، الذي تحدث أيضًا باسم الغابون وغانا، أنه «لكي تكون عملية السلام بقيادة ليبيا وملكيتها يجب على المجتمع الدولي أن يكف عن إملاء الحلول التي ترقى إلى مستوى التدخل الأجنبي»، وتابع أن المساعدة الدولية مهمة ولكن لا ينبغي أن تتغذى على المأزق السياسي المستمر لزيادة انقسام الليبيين وتعزيز الأجندة الخارجية.

من جانبه، تحدث وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني في مؤتمر صحفي مساء الإثنين، عن مشاورات مكثفة وسرية حول الملف الليبي، مؤكداً أنه لن يزور طرابلس قبل ظهور بعض النتائج الملموسة لتلك المباحثات. وأعرب تاياني عن أمله في أن تتحقق نتائج فعلية فيما يتعلق أيضاً بملف الهجرة غير الشرعية، مؤكداً ترقب بلاده لتحركات تفضي إلى تحقيق الاستقرار.

هل تُجرى الانتخابات في 2023؟

يأتي ذلك في وقت دعا فيه باتيلي إلى ضرورة عقد العزم على مساعدة الليبيين للاحتفال بالعام 2023، باعتباره منطلقًا لعهد جديد من خلال صعود المؤسسات الشرعية عبر انتخابات حرة ونزيهة، وبهدف إحراز تقدم على الجانب السياسي.

وقدم باتيلي ملامح خارطة الطريق الجديدة المنتظر طرحها، من ثلاث نقاط رئيسية يتعين القيام بها بدأها أولاً بدعوة مجلس الأمن والدول الأعضاء إلى ممارسة الضغط على القادة السياسيين في البلاد على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري. واعتبر أن الخلاف المستمر بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة بأنه بمثابة «تبرير لاحتجاز دولة بأكملها كرهينة»، كما شدد على الحاجة إلى التفكير بشكل خلاق في سبل ضمان تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة ومتزامنة وإجرائها في ظل إدارة واحدة وموحدة ومحايدة، وأن يستقيل أولئك الذين يرغبون في الترشح من وظائفهم الحالية لإنشاء تكافؤ الفرص، كما أشار إلى ضرورة محاسبة الأفراد والكيانات الذين يتصرفون أو يدعمون الأعمال التي تمنع أو تقوض إجراء الانتخابات، وهذا ينطبق على الأفعال المرتكبة قبل وأثناء وبعد الانتخابات.

وأثارت الخطوات المقترحة من أعضاء مجلس الأمن تحفظًا من مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني الذي اتهم المجلس بالعجز عن تحديد المعرقلين والمسؤولين سواء محلياً أو دولياً ومن كان وراء إفشال هذه الانتخابات التي كانت مقررة قبل عام.

مصير غامض لمبادرة «الرئاسي»

وصوبت الأنظار في تلك الأثناء على مضمون مبادرة أعلن عنها المجلس الرئاسي قبل أيام لحلحلة الانسداد السياسي، والتي تبدأ بعقد لقاء بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن إنتاج قاعدة دستورية تجرى بناء على أساسها الانتخابات وذلك بالتنسيق مع المبعوث الأممي في ليبيا، وهي المبادرة التي أريد لها أن تكون محلية بقيادة ليبية خالصة، لكن المجلس لم يتلق تجاوبًا مكتوبًا من الجهتين المعنيتين.

ويتريث المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي في الكشف عن تفاصيل المبادرة إلى غاية الرد بإيجابية عليها، في وقت أعلن المجلس عقد اجتماع تحضيري لملتقى المصالحة الوطنية في 8 يناير المقبل في العاصمة طرابلس.

وفضّل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مخاطبة المجلس الأعلى للدولة مباشرة بدعوته إلى استئناف أعمال الحوار بين لجنة المسار الدستوري المكونة من المجلسين، مطالبًا باستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور للمضي قدمًا في إنهاء المرحلة الانتقالية، وذلك بعدما أعلن مجلس الدولة تعليق الحوار مع البرلمان قبل أيام بسبب قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي بدلًا من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس واشترط إلغاء القانون لإعادة المشاورات.