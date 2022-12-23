حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 23 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة، اليوم الجمعة، على بعض مناطق الشمال.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على بعض المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت.

- الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

- الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.

- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة.