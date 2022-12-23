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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 23 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 09:32 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 23 ديسمبر 2022)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة، اليوم الجمعة، على بعض مناطق الشمال.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على بعض المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت.
- الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.
- الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الواحات.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة.

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