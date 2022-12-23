حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 23 ديسمبر 2022)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة، اليوم الجمعة، على بعض مناطق الشمال.
رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على بعض المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت.
- الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.
- الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة.
الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الواحات.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة.
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