جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

سنة مرّت على فشل إجراء الانتخابات العامة في ليبيا في الموعد الذي كان محددًا لها 24 ديسمبر 2021، ولا بوادر في الأفق لاتفاق سياسي بما فيه تحديد موعد بديل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، باستثناء ما يطفو على السطح بين حين وآخر حول تشكيل جهاز تنفيذي جديد يكلّف بملف الانتخابات، في وقت يتواصل الاشتباك السياسي بين أطراف الأزمة الرئيسيين، والسبب هذه المرة يتعلق بمسألتي النفط و«لوكربي».

وفي هذا السياق أيد بيان لمجلس الأمن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تكون قادرة على بسط سيطرتها في كل ربوع البلاد، وهو ما يعكس توجهًا من المجتمع الدولي لنزع الشرعية عن حكومة الوحدة الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خاصة أنه بات يدعم الخطوة هذه المرة قبل إجراء الانتخابات وليس كما كان يشترط سابقًا.

تحرك غربي في اتجاه تشكيل حكومة جديدة

وكشفت مصادر على صلة بمسار العملية السياسية عن تحرك دبلوماسي غربي في هذا الاتجاه شهدته عدة عواصم للاتفاق على اسم «تكنوقراطي» لتشكيل الحكومة الجديدة، وبعكس واشنطن التي أبدت تحفظًا على التخلي عن الدبيبة تؤيد باريس وروما الخطوة، وعبرت إيطاليا صراحة قبل أسابيع عن دعمها لتشكيل حكومة ثالثة تحظى بثقة للمضي في ملف المسار الدستوري والانتخابات، إذ أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مؤتمر صحفي عن محادثات دبلوماسية «مكثفة وسرية»، تهدف إلى تحقيق الاستقرار، مبينًا أنه يتريث زيارة طرابلس حاليًا إلى غاية ظهور خطوات ملموسة.

ودون تعليق من الدبيبة رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا الأربعاء، بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى الحاجة الماسة لإطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه كل فئات المجتمع الليبي، ويهدف إلى تشكيل حكومة تستطيع العمل في كل البلاد.

باتيلي والبحث عن «آليات بديلة»

وبهذا المعنى قد تُخرج خارطة طريق أممية جديدة بعض الأطراف «المعرقلة» من المشهد، وتحريك المياه السياسية الراكدة بعد تكرار مطالبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، للمجتمع الدولي بتكثيف الضغط على أطراف الأزمة، وتحذيره من بوادر تقسيم البلاد على خلفية وجود حكومتين ومؤسسات منقسمة شرقًا وغربًا، محملًا هذه الأطراف مسؤولية ما وصفها بـ«التطورات المزعجة» لمستقبل ليبيا.

وأكد باتيلي، في إحاطته الشهرية أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا ضرورة البحث عن «آليات بديلة لتخفيف المعاناة» إذا لم يستطع مجلسا النواب والدولة التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات بسرعة، داعيًا رئيسي المجلسين إلى «الترفع عن المصالح الشخصية والفئوية» والعمل على إنجاز القاعدة خلال أجل زمني محدد.

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ونظم عشرات الليبيين الأربعاء، وقفة أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بتجميد الأجسام السياسية والإعداد للانتخابات في البلاد خلال 90 يومًا، ورفعوا لافتات تطالب الرئاسي بإصدار مرسوم يقضي بتجميد عمل مجلسي النواب والدولة ورحيلهما عن المشهد السياسي، وهي الوقفة التي تأتي بعد نحو أسبوعين من إطلاق المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة وهى الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي.

وما يزيد من الاحتقان في الشارع الليبي استمرار «المناورات» المكشوفة بين المجلسين آخرها تعطّل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة مساء الأربعاء وتأجيلها إلى الإثنين المقبل، بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد، حيث كانت مبرمجة للتصويت على عودة المحادثات مع مجلس النواب بعد دعوة رئيسها عقيلة صالح إلى استئناف الحوار، وذلك بعد مساعٍ دولية ومحلية للتراجع عن الخطوة التي عرقلت حلحلة النقاط العالقة في المسار الدستوري، كما أن الطرفين في حال الاتفاق على عقد لقاء بينهما لن يجتمعا إلا بحضور المبعوث الأممي والأخير سيكون في إجازة إلى غاية منتصف يناير المقبل وفق تبريرات مسؤولي مجلس الدولة.

«الرئاسي» يعول على المؤتمر الأول للمصالحة

وفي محاولة لتجاوز الانسداد السياسي، يعوّل المجلس الرئاسي على عقد المؤتمر الأول للمصالحة قريبًا بمشاركة جميع القوى في ليبيا والذي اختار أن يكون مشروعًا مجتمعيًا وليست مصالحة سياسية أو اقتصادية فقط، وسيسبقه مؤتمر تحضيري مطلع الشهر المقبل يمهد للمؤتمر الأول، ويساعده في المهمة الاتحاد الأفريقي الذي حل مبعوثه وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلو جاكوسو في سبها قبل أيام، وصرح بأن الاتحاد الأفريقي «وضع في هذه المقاربة وخارطة الطريق عدة مبادئ من أهمها عدم الإقصاء وإشراك جميع الليبيين في المصالحة»، وأوضح أن «هذه المبادئ الأساسية تضمن تحكم الليبيين بمصير بلادهم لوحدهم كما تؤكد الرفض الكامل لكل تدخل أجنبي في الشأن الليبي الداخلي».

لكن المصالحة المرجوة تتعارض مع إصرار الحكومة الموقتة على إعادة نبش ملفات أخرى تزيد من إرباك المشهد، وتعقيد التسوية السياسية، فبعد دفاع الدبيبة عن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة، بدعوى اتهامه بالتورط في جرائم إرهاب، جرى التعبير عن مخاوف من رضوخ حكومته أيضًا لضغوط تقديم تعويضات إلى المتضررين من عمليات الدعم الليبي خلال حقبة معمر القذافي للجيش الجمهوري الإيرلندي، كما تظاهر عشرات الأشخاص أمام محكمة سبها للمطالبة بالإفراج عن أبوعجيلة.

وما عزز المخاوف في هذه القضية، تصريح المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأميركية جون بيلينغر، بأن اعتقال أبوعجيلة في قضية تفجير طائرة لوكربي قد لا يكون الفصل الأخير، وقد يؤدي إلى القبض على مسؤولين آخرين في جهاز المخابرات الليبي ومحاكمتهم، وصاحب ذلك تداول مواقع التواصل الاجتماعي قائمة مزعومة تضم 12 اسما من بينها عبد الله السنوسي.

استغلال قضية «لوكربي»

واستغلت جهات غير معلومة حتى الآن ما أثير عن قضية «لوكربي» لنقل الصراع مع حكومة الوحدة إلى العالم الافتراضي، على إثر اختراق حسابات رسمية لوزارة الخارجية والوزيرة نجلاء المنقوش، ونشر معلومات زائفة ضد خطوة الدبيبة بتسليم أبو عجيلة، ما دفع السفارة الأميركية في ليبيا للرد بالتأكيد أن واشنطن لن تطالب بتعويضات أخرى لكنها «لا تقيّد بأي حال من الأحوال التعاون في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم».

وتزامن ذلك مع تصاعد المناكفات السياسية حول إعادة توقيع حكومة الدبيبة عقد استثمار إنتاج غاز في حقول بحرية بين مؤسسة النفط الوطنية وشركة «إيني» الإيطالية، حيث اعترض باشاغا على الخطوة ووصفها بـ«الصفقة المشبوهة».

ولا يحمل كل هذا من وجهة نظر كثير من الليبيين أي مؤشر تفاؤلي بشأن استمرار ونجاح العملية السياسية، وتقريب موعد الاستحقاق الانتخابي.