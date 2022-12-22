صاحب مستودع يسلط كلبا على مواطن طلب منه إسطوانة غاز في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

دخل مواطن إلى المستشفى في بنغازي لتلقي العلاج إثر عضه من كلب سلطه عليه أحد الأشخاص بمستودع لبيع غاز الطهي خلال مشاجرة نتيجة خلاف على تغيير إسطوانة غاز، وذلك قبل القبض على الأخير من قبل أعضاء مركز شرطة بوعطني، بحسب ما أعلنته مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس.

وبدأت الواقعة ببلاغ من طرف المعتدى عليه فور دخوله المستشفى لتلقي العلاج أفاد فيه بتعرضه للاعتداء والضرب من شخص كان بحوزته «كلب» حرضه عليه وعضه داخل مستودع لبيع غاز الطهي مما استدعى دخوله إلى المُستشفى.

وقالت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الشاكي أفاد في بلاغه بأن «سبب المشاجرة أنه قام بسؤال المشكو فيه عن توفر غاز الطهي داخل المستودع فأجابه بأن الغاز غير مُتوفر وشاهد الشاكي عدد مركبتين نوع كنتر يقمن بنقل إسطوانات غاز من المستودع لبيعها بالسوق السوداء فاحتد النقاش بين الشاكي والمشكو به وأدى إلى الاعتداء على الشاكي».

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وبناء على البلاغ أصدر رئيس مركز شرطة بوعطني العميد أحمد النعاس تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب الذي ألقي القبض عليه بمنطقة الحدائق بالتعاون مع لجنة القبض والتحري المشكلة من قبل مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي، عقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة وبمتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات الملازم فرج الفاخري.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أن المتهم أكد خلال الاستدلال معه بأنه يُدعى «م.ص.ف» من مواليد 1999، مؤكدة إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه سجن الكويفية.