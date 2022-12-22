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مينيتي: يمكن لأوروبا المطالبة بحكومة موحدة في ليبيا عبر استخدام التمويلات كسلاح للضغط السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 07:16 مساء
مينيتي: يمكن لأوروبا المطالبة بحكومة موحدة في ليبيا عبر استخدام التمويلات كسلاح للضغط السياسي
رئيس منظمة «ميد أور» الإيطالية وزير الداخلية الأسبق ماركو مينيتي. (أرشيفية: الإنترنت)
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رأى رئيس منظمة «ميد أور» الإيطالية وزير الداخلية الأسبق ماركو مينيتي، «أن أوروبا يمكن أن تسعى للمطالبة بحكومة موحدة في ليبيا عبر استخدام التمويلات كسلاح للضغط السياسي»، مجددا المطالبة «بغلق مراكز الاحتجاز عبر خطة تشمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وذلك لإنشاء ممرات إنسانية قانونية» وفق ما نقله موقع «ديكود 39» الإيطالي اليوم الخميس.

جاء تصريح مينيتي خلال مقابلة مع جريدة «ايل فوليو» الإيطالية، تحدث خلالها عن مخاطر عدم الاستقرار في المغرب وأفريقيا، وكذلك إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية، والتي أيد فيها إجراءات وزير الداخلية الحالي في روما بشأن تراخيص المنظمات الإنسانية العامة في الإنقاذ البحري.

مينيتي يجدد مطالبته بمراجعة إدارة الهجرة
وقال مينيتي: «في هذه الساعات تجاوزنا العتبة السياسية والنفسية لنحو 100 ألف حالة وصول في بلادنا.. وإذا تواصل الأمر فإنه مع السنة القادمة من الممكن أن يلامس الرقم 150 ألف حالة مع العودة لأرقام 2015.. الهجرة يجب مراجعتها».

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واعتبر مينيتي أن «التحدي الرئيسي الحالي يتمثل في النجاح في إدارة هذه التدفقات»، مشددا على ضرورة «وجود استجابة أوروبية فورية مع خطة لأفريقيا وقانون جديد حول الهجرة في إيطاليا» و«التحرك بهدوء لأن الموقف معقد» وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

ولفت إلى أن أوروبا حالياً بين «مطرقة إنسانية»، وذلك نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا حيث هناك العشرات من الملايين من اللاجئين خاصة من بولندا وبلغاريا، مشيرا إلى انعكاسات الغزو الروسي على أفريقيا مع خطورة الأزمة الغذائية وكذلك إلى الآثار على مصر وتونس.

خطة أوروبية من 3 ركائز لإدارة الهجرة
وتحدث مينيتي عن إدارة تدفقات الهجرة قائلاً: «ينبغي وجود خطة ممولة مع استثمارات واندماج أوروبي مع ثلاث ركائز أساسية هي دعم النمو الاقتصادي ودعم النسيج الاجتماعي والالتزام برفاهية الشعوب».

كما تطرق مينيتي إلى الدور الإيطالي المقترح مع وجود قوائم في البلدان التي تنطلق منها تدفقات الهجرة، مشددا على أن «الإدارة المنظمة تكفى لإدارة مخاطر بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مما يبطئ الكماشة الإنسانية».

وحول إمكانية استخدام روسيا والصين الهجرة كسلاح، قال مينيتي إن «وجود الروس والصينيين ليس صدفة»، داعيا أوروبا إلى التصرف «بوحدة»، لأن «أفريقيا كانت أداة للمنافسة فروسيا حاضرة في مالي والصين في أفريقيا الغربية وتركيا في ليبيا».

وأشار مينيتي إلى المناطق غير المستقرة في منطقة المغرب ومنها ليبيا. وقال إن «ليبيا ليست بلد انطلاق بل بلد ترانزيت واليوم هناك حكومتان متنافستان في ليبيا».

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