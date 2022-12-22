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الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 06:43 مساء
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
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ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية مساء اليوم الخميس إلى 5.205 دينار، مقارنة بـ 5.14 دينار المسجلة أمس الأربعاء.

كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.50 دينار من 5.44 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 6.20 دينار من 6.15 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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كذلك، ارتفع سعر كسر الذهب إلى 222 دينار لعيار 18، من 220 دينارا أمس، فيما استقرت الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.58 دينار ليبي.

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