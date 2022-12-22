المنقوش تعلن تعرض حسابها للاختراق: مستمرة في عملي رغم كل الحملات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، إن حسابها على موقع «تويتر» تعرض لعملية اختراق، وكذلك حساب الوزارة على الموقع ذاته.

وأضافت في بيان نشرته على حسابها بموقع «تويتر» أن الحسابين «نشر عليهما بيانات مغلوطة ومزورة، وأن ما حدث من استخدام لأساليب غير شريفة وشخصنة الأمور بطريقة غير أخلاقية هدفه التأثير على مواقفنا».

المنقوش: مؤمنة بقضيتي الوطنية تجاه بلدي

وأكدت المنقوش أنها ما زالت مستمرة في أداء عملها رغم كل هذه الحملات، وأنها مؤمنة بقضيتها الوطنية تجاه ليبيا.

وواصلت: «لقد باشرنا في التحقيقات وسنتخذ الإجراءات كافة لمنع حدوث هذه الأعمال مرة أخرى ومحاسبة المسؤولين عليها».

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تسليم المريمي سبب الاختراق؟

ومساء أمس الأربعاء، نشر حساب المنقوش تغريدات تنتقد رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بشأن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي.

ونشر حساب المنقوش تغريدة أولى تستنكر تصريحات الدبيبة بشأن تسليم أبوعجيلة، وتعتبرها لا تمثل وزارة الخارجية، وفعلا منافيا للقيم الإنسانية، في حين دعت تغريدة ثانية النائب العام إلى سرعة إجراء تحقيقات لكشف المتورطين في «خطف» المواطن.