ليبيا تخسر المرتبة الأولى في إنتاج النفط بأفريقيا لصالح نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع إنتاج ليبيا النفطي خلال شهر نوفمبر الماضي، لتخسر بذلك مرتبتها الأولى في إنتاج الخام أفريقيًا لصالح نيجيريا.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، انخفاض إجمالي إنتاج النفط في دول المنظمة إلى 28 مليونا و826 ألف برميل يوميا، خلال نوفمبر، مقارنة بـ 29 مليونا و570 ألف برميل يوميا عن شهر أكتوبر.

تراجع الإنتاج بـ32 ألف برميل يوميا

وشهدت إمدادات النفط في ليبيا هبوطا بـ32 ألف برميل ليصل إلى 1.133 مليون برميل يوميا خلال شهر نوفمبر، في مقابل صعود إنتاج النفط في نيجيريا بنحو 92 ألف برميل، ليستقر عند 1.158 مليون برميل يوميا، وفقا للتقرير. وزادت إمدادات النفط في أنغولا 38 ألف برميل يوميا لتصل إلى 1.102 مليون برميل يوميا، كما ارتفع إنتاج الغابون بنحو ألفي برميل يوميا.

- «أوبك»: ليبيا تتصدر قائمة منتجي النفط الأفارقة خلال أكتوبر

يشار إلى أن تحالف «أوبك بلس» أعلن سابقا خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر الماضي وحتى نهاية العام، لكنه استثنى ليبيا من تنفيذ هذا القرار.

وتسعى وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى زيادة إنتاج ليبيا من النفط إلى 1.6 مليون برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات، حسب تصريح الوزير محمد عون، وذلك للعودة إلى مستويات العام 2010.