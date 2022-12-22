«التعليم» تعتمد نتائج الدور الثاني لشهادة الثانوية بنسبة نجاح 69.32%

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، نتائج امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الثانوي للأقسام العلمي والأدبي والديني للعام الدراسي «2021 - 2022»، بنسبة نجاح 75.33%.

وتقدم للامتحانات 45 ألفا و439 طالبا وطالبة، نجح منهم 31 ألفا و497 طالبا، حسب ما جاء في مؤتمر صحفي للوزارة، بثته صفحة «حكومتنا» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». لمعرفة النتيجة اضغط هنا

وأدى 31 ألفا و282 طالبا وطالبة الامتحانات في القسم العلمي، نجح منهم 23 ألفا و566، بنسبة 75.33%، وفي القسم الأدبي تقدم للامتحانات 13 ألفا و853 طالبا وطالبة، نجح منهم سبعة آلاف و776، بنسبة 56.13%، أما القسم الديني فقد أدى 304 طلاب وطالبات الامتحان فيه، نجح منهم 155 طالبا، بنسبة 50.99%.