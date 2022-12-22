السوق الرسمية: تراجع الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.81 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.84 دينار مقابل 5.86 دينار أمس.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.13 دينار مقابل 5.11 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

أسعار العملات العربية

وعلى صعيد العملات العربية، بقي الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وانخفض الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.

كما استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.