«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة، على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج على طول الساحل لن يتجاوز 2.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

- الرياح شمالية غربية بوجه عام، تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.