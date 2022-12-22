  • Alwasat News
Atwasat

«الصحة» تبحث نتائج المرحلة الثانية من إعادة تدوير التكدس الوظيفي في المرافق الطبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 09:38 صباحا
«الصحة» تبحث نتائج المرحلة الثانية من إعادة تدوير التكدس الوظيفي في المرافق الطبية
اجتماع وزارة الصحة لبحث ملف التكدس الوظيفي، 21 ديسمبر 2022، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
alwasat radio

بحث وكيلا وزارة الصحة لشؤون المستشفيات والمراكز الطبية سعدالدين عبد الوكيل، وتوفيق الدرسي، مع لجنة التدوير الوظيفي، نتائج أعمال اللجنة بعد استكمالها المرحلة الثانية من إعادة تدوير التكدس الوظيفي بعدد من المرافق الصحية.

وقالت رئيس اللجنة، ومديرة إدارة التمريض فاطمة الوافي، إن اللجنة تمكنت من تجهيز إجراءات نقل ألفين وسبعة عناصر طبية وطبية مساعدة من الخدمات الصحية طرابلس وضواحيها والمنطقة الغربية، وتوزيعهم على ثمانية مراكز متخصصة ومستشفيات كبرى لسد العجز في عديد التخصصات الطبية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

نقل 1100 عنصر طبي وطبي مساعد في المرحلة الأولى
وأنهت اللجنة أعمال المرحلة الأولى بعد استكمالها إجراءات نقل 1100 عنصر طبي وطبي مساعد من إدارات الخدمات الصحية في بلديات «غدامس، وصبراتة، وصرمان، وترهونة، وغريان، والعجيلات» إلى المستشفيات العامة الواقعة في نطاق البلديات.

واعتمد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، 13 قرارا بنقل موظفين، وانتهى الاجتماع بالتوقيع على محاضر تسليم وتسلم قرارات نقل الموظفين بين لجنة التدوير الوظيفي والجهات التي حولوا إليها.

يشار إلى أن اللجنة تتولّى بموجب قرار تشكيلها رقم (175) لسنة 2022 فرز احتياجات المرافق الصحية من العناصر الطبية والطبية المساعدة داخل البلديات، وإعادة تدوير الموظفين وفق الاحتياج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة

بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة
قائمة وحيدة في انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس

قائمة وحيدة في انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس
مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس العالم

مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس ...
تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين

الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)

حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط

بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية

استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل

واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل
تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها

تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها
عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب والدولة

عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب ...
حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: أوهام باتيلي أمام «مكر الساسة» في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: أوهام باتيلي أمام «مكر الساسة» في ليبيا
باشاغا يرحب بدعوة مجلس الأمن لإطلاق حوار يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
باشاغا يرحب بدعوة مجلس الأمن لإطلاق حوار يهدف إلى تشكيل حكومة ...
حبس المراقب المالي السابق ببعثة ليبيا في روسيا البيضاء
حبس المراقب المالي السابق ببعثة ليبيا في روسيا البيضاء
اختراق حساب وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على «تويتر»
اختراق حساب وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على «تويتر»
برنامج تدريبي لتأهيل أطباء العناية الفائقة بمستشفيات الجنوب
برنامج تدريبي لتأهيل أطباء العناية الفائقة بمستشفيات الجنوب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا...
الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام
الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين ......
المزيد
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة...
«الصحة» تبحث نتائج المرحلة الثانية من إعادة تدوير التكدس الوظيفي في المرافق الطبية
«الصحة» تبحث نتائج المرحلة الثانية من إعادة تدوير التكدس ......
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 22 ديسمبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 22 ديسمبر 2022)...
برنامج تدريبي لتأهيل أطباء العناية الفائقة بمستشفيات الجنوب
برنامج تدريبي لتأهيل أطباء العناية الفائقة بمستشفيات الجنوب...
اختراق حساب وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على «تويتر»
اختراق حساب وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على «تويتر»...
المزيد