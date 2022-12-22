«الصحة» تبحث نتائج المرحلة الثانية من إعادة تدوير التكدس الوظيفي في المرافق الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيلا وزارة الصحة لشؤون المستشفيات والمراكز الطبية سعدالدين عبد الوكيل، وتوفيق الدرسي، مع لجنة التدوير الوظيفي، نتائج أعمال اللجنة بعد استكمالها المرحلة الثانية من إعادة تدوير التكدس الوظيفي بعدد من المرافق الصحية.

وقالت رئيس اللجنة، ومديرة إدارة التمريض فاطمة الوافي، إن اللجنة تمكنت من تجهيز إجراءات نقل ألفين وسبعة عناصر طبية وطبية مساعدة من الخدمات الصحية طرابلس وضواحيها والمنطقة الغربية، وتوزيعهم على ثمانية مراكز متخصصة ومستشفيات كبرى لسد العجز في عديد التخصصات الطبية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

نقل 1100 عنصر طبي وطبي مساعد في المرحلة الأولى

وأنهت اللجنة أعمال المرحلة الأولى بعد استكمالها إجراءات نقل 1100 عنصر طبي وطبي مساعد من إدارات الخدمات الصحية في بلديات «غدامس، وصبراتة، وصرمان، وترهونة، وغريان، والعجيلات» إلى المستشفيات العامة الواقعة في نطاق البلديات.

واعتمد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، 13 قرارا بنقل موظفين، وانتهى الاجتماع بالتوقيع على محاضر تسليم وتسلم قرارات نقل الموظفين بين لجنة التدوير الوظيفي والجهات التي حولوا إليها.

يشار إلى أن اللجنة تتولّى بموجب قرار تشكيلها رقم (175) لسنة 2022 فرز احتياجات المرافق الصحية من العناصر الطبية والطبية المساعدة داخل البلديات، وإعادة تدوير الموظفين وفق الاحتياج.