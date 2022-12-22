حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 22 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و21 درجة مئوية في معظم المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من طرابلس إلى سرت، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و21 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على بعض المناطق، خصوصا على الخليج، وظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 16 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.