باشاغا يرحب بدعوة مجلس الأمن لإطلاق حوار يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط

رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى الحاجة الماسة لإطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه كل فئات المجتمع الليبي، ويهدف إلى تشكيل حكومة قادرة على العمل في كل البلاد وتمثيل كل الشعب الليبي.

وثمّن باشاغا، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «التزام مجلس الأمن المستمر في دعم وحدة واستقلال ليبيا، وكذلك الالتزام القوي بشأن تنظيم انتخابات تحظى بالنزاهة والاستقلالية رئاسية وبرلمانية».

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وأعلن مجلس الأمن الدولي في بيان صدر الثلاثاء، التزام أعضائه بدعم الحوار الليبي الشامل، الذي يهدف إلى «تشكيل حكومة ليبية موحدة»، قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد.

ودعا المجلس، في بيان منشور على موقعه الإلكتروني، جميع الجهات الفاعلة إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض، والالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على مسار للمضي قدمًا، لوضع اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية، بما في ذلك الأساس الدستوري، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.