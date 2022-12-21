شاهد في «وسط الخبر»: أوهام باتيلي أمام «مكر الساسة» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأربعاء، الضوء على التطورات التي ترافق الأزمة السياسية في ليبيا، على وقع مساعي المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، للحيلولة دون استمرار التأزم، وإيجاد حلول تقود إلى إجراء انتخابات عامة، من شأنها تغيير الأجسام الحالية.

وأمس الثلاثاء دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المجلس الأعلى للدولة «إلى تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين» وذلك «لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور للمضي قدماً في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن»، وفق تصريح نشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت.

وفي الوقت الذي يحاول فيه المجلس الرئاسي ترتيب لقاء مع رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، فإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لا يزال متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة التنفيذية إلا من خلال انتخابات تشريعية.

وفتح البرنامج نقاشا حول فرص نجاح مساعي باتيلي في ظل الخطوط المتوازية للمسارات الحالية، والتي يمكن أن تعرقل أية طموحات للمبعوث الأممي لإيجاد حل للأزمة، وهو النقاش الذي شارك فيه كل من: رئيس حزب صوت الشعب فتحي عمر الشبلي، وعميد كلية القانون بجامعة سرت خليفة حواس، والباحث السياسي والقانوني رمضان التويجر.

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