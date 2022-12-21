باشاغا يبحث دعم وزارة الدفاع وتأهيل عناصرها لتأمين الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء في مدينة سرت، مع وزير الدفاع احميد حومة، سبل دعم الوزارة وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وتدريب وتأهيل عناصرها لتأمين الحدود.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تهدف إلى «تعزيز أمن وحماية الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية لشبكات تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن باشاغا شدد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق المشترك وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية المفصلة بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة وإداراتها لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة على الحدود الجنوبية خصوصاً، والمحافظة على التراب الليبي من التعدي والاختراق.