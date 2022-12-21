تمديد تسجيل الناخبين وطلبات الترشح للانتخابات البلدية في غريان والعربان

القاهرة - بوابة الوسط

قررت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الأربعاء، تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين، وتقديم طلبات الترشح لانتخابات المجلس البلدي ببلديتي غريان والعربان، داعية المواطنين إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لزيادة حجم المشاركة في انتخاب المجالس البلدية أمام المواطنين المقيمين ببلديتي غريان والعربان، سواء من قبل الناخبين أو المترشحين، ومنح مساحة أوسع للقوائم الراغبة في الترشح للانتخابات المحلية وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة.

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وقالت اللجنة المركزية «إنه تقرر تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين حتى نهاية يوم 29 ديسمبر 2022 وتمديد تقديم طلبات الترشح بالبلديتين المذكورتين إلى يوم الإثنين الموافق 2 يناير 2023».