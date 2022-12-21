المغرب تعلن قرب استئناف نشاط قنصليتين في طرابلس وبنغازي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن قرب استئناف نشاط قنصليتين في طرابلس وبنغازي دون أن توضح إن كانت الخطوة ستشمل إعادة فتح السفارة في العاصمة طرابلس، بحسب ما أعلنه الوزير ناصر بوريطة.

وجاء إعلان بوريطة، ردا على سؤال برلماني بمجلس المستشارين أو الغرفة الثانية للبرلمان المغربي مساء أمس الثلاثاء، والذي لم يحدد موعدا دقيقا لإعادة فتح قنصليتي طرابلس وبنغازي. ولم يخف بوريطة معاناة الجالية المغربية في ليبيا من مشاكل كبيرة قائلا «كانت عندهم ظروف، ربما تحسنت الآن، ومستقبلا سنعيد فتح القنصليتين».

إغلاق السفارة المغربية في طرابلس

ومنذ غلق السفارة المغربية في طرابلس والقنصليتين التابعتين لها منذ أبريل العام 2015، جراء هجوم إرهابي تعرضت له من طرف تنظيم «داعش»، تعذّر على مواطني البلاد تجديد وثائقهم الثبوتية لغياب تمثيلية دبلوماسية.

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واستدعى هذا الوضع في أكتوبر الماضي، تنظيم السلطات المغربية قنصلية متنقلة إلى مدينة طرابلس، لفائدة المغاربة المقيمين في ليبيا، لتقديم الخدمات القنصلية، من استلام جوازات السفر المنجزة أو تقديم طلبات استخراج جواز السفر أو رخصة المرور، واستلام طلبات تسجيل الولادات والوفيات، مع استخراج شواهد عرفية قصد الزواج، وكذلك تسليم الدفاتر العائلية.

شكاوى مغربية من تعليق الخدمات القنصلية في ليبيا

ويشكو ما يزيد على 50 ألفا من مغاربة ليبيا منذ تعليق الخدمات القنصلية من صعوبات لتجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية. وراسلوا سابقا وزارة الخارجية المغربية ورئاسة الحكومة، حيث قال مغاربة ليبيا إن الأمر يتعلق «بمعاناة جسيمة لمهاجرين مغاربة شرعيين مقيمين في ليبيا منذ عقود، من نساء وأطفال وشيوخ وعمال حرفيين وطلبة وأطر في عدة مجالات، إذ تتراوح مدد إقامتهم ما بين 15 و30 عاما، وتمثل العائلات منهم نسبة 60%».

وحسب المراسلة فإنه «يوجد ضمنهم 650 طالبا جامعيا و112 مهندسا و37 أستاذا جامعيا و86 طبيبا مختصا، كل هؤلاء يفتقدون إلى أبسط الخدمات الإدارية بسبب غياب غير مبرر وغير مفهوم للمصالح القنصلية والدبلوماسية المغربية منذ 5 مارس عام 2015».

وسبق أن ربط وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة عودة التمثيلية المغربية إلى ليبيا بتوفير الأمن، والاستقرار. وقال بعد استقباله رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في يونيو 2021، إن ليبيا «بلد مغاربي مهم جدا، والعلاقات الثنائية معه مهمة، إلا أن فتح السفارة فيه مرتبط بأخذ الشعب الليبي، ومؤسساته الشرعية، بزمام الأمور، وعودة الاستقرار إلى البلد».